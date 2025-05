Servidor buzina para motorista e é ameaçado de morte com arma em Apucarana

Um servidor público de Apucarana foi ameaçado por um motorista armado após uma discussão no trânsito na tarde desta quinta-feira (30). O incidente ocorreu por volta das 13h30, no cruzamento da Avenida Central do Paraná com a Avenida Minas Gerais, no centro da cidade.





De acordo com a vítima, que estava dirigindo um caminhão da Prefeitura, o motorista de um Renault Scenic de cor preta invadiu a preferencial, o que gerou uma breve troca de gestos e buzinas. Após o desentendimento, o condutor do veículo particular, ainda não identificado, aproximou-se novamente do caminhão em frente ao Max Atacadista, sacou uma arma de fogo e ameaçou o servidor, dizendo: "buzine aí, cara, buzine de novo".

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O suspeito fugiu em seguida, tomando direção desconhecida, e apesar das buscas realizadas pelas autoridades nas proximidades, não foi localizado. A Polícia Militar segue investigando o caso.