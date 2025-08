Sete pessoas são presas durante ação contra o tráfico de drogas em Apucarana

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu sete pessoas durante uma ação deflagrada em combate ao tráfico de drogas e organização para o tráfico. A ação aconteceu nesta sexta-feira (1°), em Apucarana (Centro-Norte), e também resultou na apreensão de R$ 18 mil em espécie.





Conforme o delegado André Luís Garcia, a ação tinha como objetivo o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão e oito de prisão. Durante as buscas, além do dinheiro, foram apreendidas porções de crack e maconha. A operação contou com o apoio de cães de faro e helicópteros da PCPR para aumentar a efetividade das buscas.

“Nosso objetivo é promover maior segurança por meio de ações preventivas e repressivas, atuando de forma estratégica para coibir práticas criminosas, garantir a ordem pública e oferecer uma resposta rápida e eficaz à sociedade. Estamos empenhados em proteger a população e assegurar que todos possam viver em um ambiente mais seguro”, explica. Todos os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.