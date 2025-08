Sete pessoas são presas por falsificar 22 mil garrafas de cerveja em Cambará

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), em conjunto com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), prendeu sete pessoas durante uma operação que investiga um esquema criminoso de falsificação de rótulos de cerveja. A ação aconteceu nesta quarta-feira (6), em Cambará (Norte).





Conforme a delegada da PCPR Renata Cintra, durante a operação, foram apreendidas 22,3 mil garrafas de cerveja com rótulos falsificados.

As investigações apontaram que o grupo comprava cervejas de marcas de menor valor e as adulterava com rótulos de marcas conhecidas dos consumidores. A atividade criminosa ocorria em um barracão no município desde novembro de 2024.





“A cerveja chegava de Londrina em caminhões, tinha os rótulos trocados no local e era distribuída para Minas Gerais e São Paulo”, explica.

A operação, batizada de “BOA”, faz referência ao agente da PCPR que identificou o esquema e à própria adulteração feita nas garrafas.





Os suspeitos foram presos em flagrante e poderão responder pelos crimes de fraude na comercialização de produtos e por organização criminosa.