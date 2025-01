Sogro e genro são mortos a tiros após bate-boca em pesqueiro em Jaguapitã

Dois homens foram mortos no início da noite deste domingo (5) após desentendimento entre grupos de quiosques em um pesqueiro em Jaguapitã. Um dos suspeitos foi detido na madrugada de domingo (6) e assumiu para a Polícia Civil a autoria dos disparos.





Segundo o delegado André Ribeiro Leite, os dois grupos – um com quatro casais e outro, com o sogro, o genro e suas respectivas companheiras - estavam em quiosques próximos quando houve um desentendimento entre os grupos por suposto “comportamento inapropriado” próximo a crianças.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Houve início de uma discussão e, então, um dos membros do quiosque com mais pessoas pegou uma arma e atirou contra os homens do outro, que acabaram morrendo.





Os suspeitos fugiram, mas, duas mulheres que estavam com o suposto autor dos disparos foram detidas pela Polícia Militar, ouvidas pela Polícia Civil e liberadas. Na madrugada deste domingo, o autor dos disparos foi preso em flagrante e teria confessado a autoria ao delegado.

Publicidade





“Embora ele tenha confessado e tenha indicativos que tenha mesmo sido ele, ainda precisamos apurar para comprovar a autoria, saber se o motivo foi o alegado, se houve incentivo para que ele atirasse e se a arma é dele ou de outra pessoa, entre outras coisas”, afirma Leite.





O suspeito permaneceu detido até a tarde desta segunda e o MP (Ministério Público) representou pela manutenção da prisão. “Ele, em tese, teria efetuado esses disparos após ter tomado as dores dos outros. Ele afirmou, inclusive, que teria se defendido de uma agressão iminente, porque um dos alvejados estaria com barra de ferro. Ele também diz que se arrependeu”, afirma o delegado, que dará continuidade às investigações.