Suposto vendedor de travesseiro furta cartão de mulher em Apucarana e saca R$ 2.700

Um suposto vendedor de travesseiros furtou o cartão de uma mulher em Apucarana (Centro-Norte) na manhã de sábado (12) e sacou R$ 2.700 da conta dela.







Segundo a PM (Polícia Militar), a situação ocorreu por volta das 11h, no parque Bela Vista. A vítima relatou que estava na frente de casa quando um homem de camiseta branca, calça preta e tênis preto surgiu oferecendo travesseiro no valor de R$ 50, e se negou a receber em dinheiro, perguntando se ela não tinha como pagar a compra no cartão de débito. A moradora foi até dentro da residência e pegou o cartão de débito da Caixa Econômica e o criminoso a distraiu, foi até o veículo dele, trocou o cartão dela por outro em nome de outra pessoa.

A vítima percebeu cerca de cinco minutos depois que o cartão havia sido trocado. De acordo com o relato, seriam três indivíduos em um Volkswagen Polo de cor chumbo que diziam ser de Arapongas (região metropolitana de Londrina). Familiares disseram aos policiais que foi debitado da conta dela o valor de 2700 reais.





A equipe policial fez patrulhamento, mas não localizou os suspeitos. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.