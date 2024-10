Motociclista morre ao colidir em traseira de caminhão e ser atropelado por carro na PR-218 em Sabáudia

Um motociclista de 41 anos morreu na noite de sábado (12) ao colidir contra a traseira de um caminhão e ser atropelado por um carro na PR-218 em Sabáudia (região metropolitana de Londrina).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 19h, no quilômetro 246 da rodovia. Conforme apuração policial e declarações dos motoristas envolvidos, a Honda CBX 250 Twister de placa de Astorga (região metropolitana de Maringá) e o caminhão-trator Scania T114 de placas de Sabáudia com dois semirreboques trafegavam no sentido Sabáudia a Arapongas (região metropolitana de Londrina) quando a motocicleta bateu na traseira de um dos semirreboques e o condutor, E. A. A., 41, caiu na pista. Em seguida, o Volkswagen Spacefox que trafegava no sentido oposto da rodovia, colidiu contra a moto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Centro-Norte).

Publicidade





O caminhoneiro, identificado como E. J. R.,45, não se feriu, assim como o motorista do carro, M. C. A. C. N., 39, e dois passageiros, I. F. S., 55, e L. C. L., 56.





Os motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro, com resultado 0,0 mg/L. Todos os veículos foram liberados no local.