Suspeito de abusar da filha e da enteada menores de idade é preso em Maringá

Um homem de 42 anos foi preso preventivamente pelo Nucria (Núcleo de Proteção a Criança e ao Adolescente) por suspeita de ter praticado estupro contra a filha, de 11 anos, e a enteada, de 8 anos, em Maringá (Noroeste). Ele estava foragido desde que a Justiça decretou a prisão preventiva e se apresentou à Polícia Civil nesta terça-feira (18), acompanhado de sua advogada.





Segundo a investigação, a filha do suspeito sofria violência sexual e ameaças há pelo menos um ano e, no decorrer da apuração, teriam sido identificados abusos também contra a filha da companheira dele.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Civil depois que a vítima mais velha contou sobre os abusos a uma amiga. Assim que as suspeitas chegaram, foram solicitadas medidas protetivas de emergência com a finalidade de cessar o contato das meninas com o agressor.





Na segunda-feira (16), outro mandado de prisão foi cumprido contra outro homem suspeito de abusar da filha de onze anos por um período que se estende desde que ela tinha apenas seis.