Candidato à reeleição por partido cristão, vereador é condenado por pornografia infantil em Apucarana

O vereador Mauro Bertoli (Democracia Cristã), do município de Apucarana, foi condenado a cinco anos, dois meses e três dias de reclusão em regime inicial semiaberto por armazenar e compartilhar imagens pornográficas com crianças e adolescentes. Ele foi denunciado pela 6ª Promotoria de Justiça de Apucarana.





Bertoli poderá recorrer em liberdade. O parlamentar é o 2° secretário do Legislativo de Apucarana e concorre à reeleição - este é o sétimo pleito ao qual se submete.



Os crimes, segundo a denúncia do MPPR (Ministério Público do Paraná), teriam ocorrido entre 15 de julho de 2018 e 30 de novembro de 2020 – nesta data, o telefone celular do réu foi apreendido durante uma investigação de possível crime eleitoral. A perícia realizada no aparelho constatou a existência de 40 arquivos com vídeos e fotos de sexo explícito e pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Por pelo menos três vezes, de acordo com a perícia, ele teria compartilhado essas imagens.







A reportagem tentou contato com Bertoli por ligação telefônica e por aplicativo de troca de mensagens, mas, até o momento, não obteve retorno. Ao TNOnline, o parlamentar disse que vai recorrer da decisão e negou envolvimento com qualquer material de pornografia com menores.



Procurada, a Câmara Municipal afirmou que “não foi comunicada oficialmente da sentença, tomando conhecimento apenas por publicações feitas pelo sítio eletrônico do MPPR e pela própria imprensa”. “Diante desta circunstância se preserva e aguarda eventual comunicação oficial sobre o caso”, completa.