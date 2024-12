Suspeito de agredir companheira grávida com um chinelo é preso em Apucarana

Um homem foi preso acusado de agredir a companheira, que está grávida de 38 semanas, com um chinelo em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na tarde deste sábado (7).





Conforme a Polícia Militar, a vítima teria sido agredida com um chinelo, que acertou seu rosto e seus braços, durante uma discussão com o suspeito. As agressões teriam, ainda, quebrado o celular da mulher, e terminado com o homem agarrando o pescoço da vítima.

Depois de ser agredida, a mulher teria fugido e ido até a casa de uma amiga, onde acionou a equipe policial. A vítima indicou o endereço de sua residência e disse que o acusado estaria no local.





No imóvel, os agentes encontraram e conversaram com o homem, que disse que a mulher teria iniciado a discussão e o agredido. Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.