Suspeito de agredir mulher trans em Jacarezinho é preso; Polícia Civil investiga

"A questão é verificar se realmente existiram mais pessoas que participaram da agressão à Thainá, porque ela afirma que mais de uma pessoa estava na Kombi, porém o agressor, no interrogatório, negou que haviam outras pessoas. Disse que somente ele estava no veículo."

O caso, entretanto, ainda não foi totalmente solucionado. De acordo com o delegado, há alguns detalhes que precisam ser investigados de maneira mais intensa, devido à ausência de provas e aos depoimentos do agressor e da vítima, que se contradizem.

A Polícia Civil de Jacarezinho (Norte Pioneiro) prendeu, na tarde desta segunda-feira (4), Jonas Abrão da Silva, suspeito de ter agredido e estuprado Thainá Bitencourt, uma jovem trans que saía de uma festa tradicional do município na madrugada de 14 de julho. De acordo com a vítima, três homens a cercaram dentro de um veículo de transporte e tentaram matá-la ao longo do trajeto.

Relembre o caso





No dia em que o crime foi consumado, a vítima aceitou carona oferecida pelo suspeito, que, segundo ela, estava em um carro na companhia de outros dois homens, na saída da Fetexas. Durante o percurso, os agressores tentaram violentar sexualmente Thainá, que resistiu e conseguiu sair do veículo em movimento. Em seguida, os três começaram a agredi-la com pedras e pedaços de madeiras.

Considerando a situação de vulnerabilidade da vítima, o MPPR ofereceu, no dia 24 de julho, denúncia criminal contra o, até então, foragido. A Promotoria de Justiça também requereu que ela seja ouvida no curso do processo por meio de depoimento especial. Além da condenação do denunciado, a 1ª Promotoria de Justiça também pediu o pagamento de R$ 50 mil reais à vítima para reparação dos danos causados.









