Suspeito de duplo homicídio presta depoimento em Ibiporã

A Delegacia de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), que investiga o duplo homicídio registrado no bairro Terra Bonita, conseguiu localizar um dos principais suspeitos do crime. Na madrugada de quinta-feira (21), duas mulheres foram mortas com disparos de arma de fogo e um bebê de três meses foi ferido na mão, dentro de uma residência, na rua Ponta Grossa.

“Conseguimos localizar um dos suspeitos, que é uma das pessoas citadas inicialmente como um dos suspeitos. Ele prestou depoimento na unidade policial e também foi ouvida uma outra pessoa que confirma que este estava em sua residência na hora do crime. Imagens de segurança estão sendo localizadas e poderão confirmar se ele estava em sua residência ou não, o que seria um forte indício de que não teria sido ele o executor do crime”, diz o delegado Vitor Dutra.

De acordo com ele, neste primeiro momento da investigação “a Polícia busca salvaguardar as imagens das câmeras de segurança e outras provas que podem ajudar a desvendar o caso. Nossa equipe está empenhada neste momento para tentar localizar essas provas de segurança, nas proximidades da residência desse primeiro suspeito e aguardamos análise dessa documentação para podermos realizar, durante a semana, outros depoimentos para trazermos novos elementos sobre a autoria do crime”, afirma.





Nesta manhã de sexta-feira (22), os corpos de Andrea Sabino, 49, e Rebecca Kapusta, 23, foram sepultados no Jardim da Saudade (zona norte) e no cemitério São Pedro (região central), respectivamente, em Londrina. De acordo com o delegado, Sabino era sogra de Kapusta, mãe do bebê que sofreu um ferimento na mão. Ele não deu detalhes sobre o depoimento e disse que o rapaz “negou o crime apenas”. A principal linha de investigação da Polícia considera o crime de feminicídio, mas a Polícia não descarta outras motivações.





