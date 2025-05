Suspeito de exploração sexual e armazenamento de pornografia infantil é preso em Umuarama

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem de 42 anos investigado pelos crimes de exploração sexual contra adolescente, armazenamento de pornografia infantil, ameaça e lesão corporal. A captura aconteceu na tarde desta terça-feira (6), em Umuarama (Noroeste).





Em junho de 2024, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima, segundo a qual o referido homem estava explorando sexualmente uma adolescente de 15 anos de idade. Diante das informações, foi instaurado um inquérito policial para apuração do suposto crime.

Conforme a delegada da PCPR Ana Paula Cunha Carvalho, durante a investigação, verificou-se que o investigado teria oferecido moradia e alimentação à vítima, que vivia em situação de vulnerabilidade, em troca de favores sexuais. Além disso, ele teria intermediado encontros sexuais entre a vítima e outros homens.





“Ainda, segundo as provas obtidas, o homem teria agredido fisicamente e ameaçado a adolescente em diversas oportunidades”, explica.

Após cumprimento de mandado de busca e apreensão no domicílio do investigado, a Polícia Civil apreendeu e analisou dois aparelhos de telefonia do agressor, sendo ali encontrados materiais de pornografia infanto-juvenil.





“De posse de tais informações, foi representado pela prisão preventiva do homem, para evitar a reiteração delituosa e preservar a ordem pública. O Poder Judiciário decretou a prisão do suspeito, a qual foi cumprida com êxito na presente data”, completa. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Operação se estende ao longo de todo o mês de maio e tem os objetivos de combater a violência praticada contra crianças e adolescentes, bem como de buscar a efetiva proteção desse grupo vulnerável.