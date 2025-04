Suspeito de furtos de carro em Londrina é preso em Assaí

Um homem de 44 anos foi preso pelas equipes do 5°BPM (Batalhão de Polícia Militar) em Assaí (Norte Pioneiro) nesta quinta-feira (10) após furtar um veículo em Londrina. Após o ocorrido, os agentes receberam a informação de que o suspeito teria ido para o município de Assaí, o que motivou o patrulhamento.





Na PR-090, o veículo furtado foi encontrado estacionado no acostamento. O suspeito estava fora do carro e, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se esconder atrás do veículo. Uma mulher de 27 anos, que seria a parceira do suspeito, também estava no carro.





O casal foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Assaí. O veículo recuperado também foi apresentado na delegacia, junto com alguns produtos provenientes também de furto, sendo que alguns foram reconhecidos pelo proprietário do carro.





Dentro do carro ainda foi encontrado um simulacro de arma de fogo embaixo do banco do motorista e algumas chaves de outros veículos, que o autor afirmou ser de carros que ele já furtou. O autor também estava com uma chave tipo micha.





Segundo imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia, o mesmo autor estaria praticando vários furtos de veículos na cidade de Londrina.