Suspeito de matar mãe e filhos é detido pela polícia em Jacarezinho

Um homem suspeito de ter matado uma mulher de 22 anos e duas crianças, uma menina de 4 anos e um recém-nascido de 15 dias, foi preso nesta quinta-feira (25) em Jacarezinho (Norte Pioneiro). Os corpos das três vítimas foram encontrados dentro da casa da família na noite de seguda-feira (22) em estado de putrefação, após vizinhos relatarem mau cheiro vindo da residência. O suspeito é pai da criança recém-nascida.





Segundo informações da Delegacia da Mulher de Jacarezinho, ainda não é possível afirmar se o suspeito e a mãe das crianças, que é uma das vítimas, mantinham um relacionamento. Foram elencadas diversas informações sobre o caso, que levaram até o suspeito. Entretanto, apesar da “forte suspeita”, a confirmação sobre o envolvimento do homem no crime depende de laudos periciais do IML (Instituto Médico Legal) e do Instituto de Criminalística, que ainda não foram ficaram prontos.