Suspeito de matar PM da reserva em Rolândia é preso no Paraguai dois anos após o crime

A polícia do Paraguai prendeu, nesta terça-feira (28), Arnaldo Alves Lourencio, suspeito do ssassinato do policial militar da reserva Valmir Amâncio da Paz, há pouco mais de dois anos. Ele foi detido em Caaguazú, cidade com cerca de 120 mil habitantes no interior do país vizinho, localizada a cerca de 150 quilõmetros de Ciudad del Este, na divisa com o Brasil. Lourencio deve ser extraditado ainda nesta terça.





Lourencio é suspeito de matar a facadas o sargento da reserva após uma discussão em um estabelecimento comercial em Rolândia, na noite do dia 20 de julho. De acordo com a PM (Polícia Militar), o suspeito fugiu logo após o cime e permaneceu foragido, mas, foi localizado por meio de investigações do Centro de Inteligência do 15º BPM (Batalhão da Polícia Militar), em Rolãndia.

Publicidade





Um memorando da polícia paraguaia informa que o suspeito foi encontrado sem documentos, mas que, por meio de acordo de cooperação internacional, foi possível identificar sua identidade e localizar mandados de prisão por homicídio e roubo agravado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A Polícia Federal ficará encarregada de receber e conduzir o suspeito.