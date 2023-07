Sargento da reserva da PM em Rolândia é morto após discussão

O 1º sargento da reserva remunerada da PM (Polícia Militar) Valmir Amancio da Paz, 54, foi morto no início da noite de quarta-feira (20) depois de uma discussão em um estabelecimento comercial em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





Em nota, a PM do Paraná lamentou a morte do policial, vítima de homicídio com uso de arma branca, e informou que o velório do militar estadual será a partir das 11h desta sexta-feira (21), na capela Bom Pastor na rua Europa, e o sepultamento, no cemitério de Rolândia às 17h30.

Até esta manhã, a PMPR segue em diligências, junto com a Polícia Civil, para identificação e prisão do autor do crime.





A Polícia Militar comunica ainda que os canais de denúncia para qualquer informação que possa auxiliar nas investigações são pelos telefones 190 ou 181 em caso de denúncias anônimas.