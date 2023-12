Suspeito de roubo morre em confronto com a Polícia Militar no Parque Industrial de Londrina

Um homem morreu durante um confronto com a PMPR (Polícia Militar do Paraná) na madrugada desta sexta-feira (8) na Estrada das Três Figueiras, no Parque Industrial de Londrina.





Conforme informações apuradas pela corporação, agentes do 5º e do 30º BPMs (Batalhões de Polícia Militar) receberam informações de que um grupo de criminosos estaria indo até municípios do Norte Pioneiro do Paraná para praticarem ações de roubo e furto.

A denúncia recebida pelos agentes apontava, ainda, as características do veículo que estaria sendo conduzido pelos suspeitos.





As equipes policiais, então, se deslocaram até o Parque Industrial e avistaram um automóvel que batia com a descrição fornecida.

Durante a tentativa de abordagem, contudo, os criminosos fugiram a pé, abandonando o veículo. Nesse momento, o confronto entre os suspeitos e os policiais começou e, de acordo com a Polícia Militar, o carro contava com três ou quatro ocupantes.





Ao final do confronto, um homem foi morto. Os demais envolvidos fugiram para uma área de mata próxima.





Os policiais apreenderam, além de uma arma de fogo Canik com carregadores, carregadores de pistola e munições. Uma série de objetos furtados ou roubados, como bebidas, joias e tênis, foi apreendida e recuperada.