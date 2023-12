Homem causa acidente por dirigir embriagado, foge do local e é cercado por familiares da vítima em Wenceslau Braz

Um homem foi preso após causar um acidente por dirigir embriagado e fugir do local na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quinta-feira (7).





Conforme informações apuradas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motorista de 35 anos conduzia um Ford Fiesta, com placas de Tomazina/PR, pela PR-422, quando, no cruzamento com a PR-092, colidiu contra uma motocicleta Honda NXR 160, que tinha placas de Wenceslau Braz e era conduzida por uma mulher de 36 anos.

A condutora da moto ficou ferida e teve de ser encaminhada para o Pronto-Socorro de Wenceslau Braz para receber atendimento médico.





Após a colisão, o motorista do carro, que não teve ferimentos, fugiu do local. Após a fuga, porém, o homem foi abordado e cercado por familiares da motociclista no Conjunto Santa Madalena, em Wenceslau Braz, até a chegada dos policiais.





No local, os agentes do BPRv pediram que o homem fizesse o teste etilométrico, que teve resultado positivo. O motorista, então, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Wenceslau Braz.