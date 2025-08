Suspeito de ter assassinado própria mãe e ocultado corpo em geladeira é preso em Colombo

Um homem de 27 anos foi preso pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), nesta quarta-feira (6), suspeito de ter cometido homicídio contra a própria mãe e ocultado o corpo em uma geladeira, em Colombo (Região Metropolitana de Curitiba).





Segundo as investigações, a vítima não era vista por seus familiares desde dezembro de 2024. Seu último contato ocorreu em uma ligação telefônica em fevereiro deste ano. Periodo em que a polícia acredita ter ocorrido o assassinato.

De acordo com o delegado da PCPR, Herculano de Abreu, o suspeito - que morava com sua mãe - se mudou do imovel onde o corpo foi localizado após o desaparecimento, mas testemunhas relataram que ele ainda frequentava a residência com certa frequência.





“Diante da ausência de notícias da mulher, familiares acionaram as autoridades. Ao entrar na residência, os policiais localizaram o corpo da vítima em avançado estado de decomposição, dentro de uma geladeira”, explicou o responsável do caso.

A partir das provas reunidas, as autoridades optaram pela prisão temporária do investigado, com o objetivo de avançar na apuração dos fatos e esclarecer a dinâmica do crime. O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.