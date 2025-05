Suspeito de ter praticado estupro de vulnerável contra sobrinhos é preso em Maringá

Um homem de 37 anos foi preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável, nesta terça-feira (6), em Maringá (Noroeste).





De acordo com a PCPR (Polícia Civil do Paraná), o homem praticou abusos sexuais contra os sobrinhos e sobrinhas, que contam com idades entre 8 e 13 anos.





"Ainda, segundo o relato das vítimas, o investigado proferia ameaças para que não contassem aos pais sobre os abusos. As vítimas tinham uma relação muito próxima com o tio, que sempre os convidava para dormir na casa dele", conta a delegada da PCPR Karen Friedrich.





Diante dos fatos, a PCPR representou pela prisão do indivíduo, que foi deferida pela Justiça. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.





