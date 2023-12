Suspeito foge de abordagem e morre após confronto armado com a Polícia Militar em Londrina

Um homem morreu após se envolver em um confronto armado com policiais do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) no bairro Jamile Dequech, na Zona Sul de Londrina, na manhã desta terça-feira (26).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), os agentes avistaram, durante um patrulhamento, o homem em atitude suspeita próximo a uma mata no local.

O homem, ao avistar a viatura policial, teria jogado duas sacolas no chão e levado sua mão para a cintura. Nesse momento, os agentes se aproximaram para realizar a abordagem, mas o suspeito fugiu, inclusive entrando em residências e pulando sobre muros e telhados.





A equipe do Choque seguiu o homem, que, em algum momento, teria pegado uma arma e atirado contra os policiais, o que iniciou o primeiro confronto.

Na sequência, os agentes continuaram a seguir o suspeito, que foi encontrado no quintal de uma casa. O homem desobedeceu novamente a ordem de abordagem e apontou a arma para os policiais, que dispararam contra o suspeito.





O Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foi acionado para atender o homem, mas o suspeito já estava morto quando a equipe médica chegou no local.





Foram apreendidos, além de uma arma de fogo, 77 porções fracionadas e um tablete de maconha. Além da PMPR, estiveram presentes na ocorrência a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a Perícia e o IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.