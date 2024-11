Técnico com HIV que gravou estupros de pacientes é indiciado em Curitiba

O técnico de enfermagem preso no mês passado por gravar estupros a pacientes em Curitiba foi indiciado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (7). Ele poderá responder por estupro de vulnerável, perigo de contágio de moléstia grave - já que é portador do HIV -, registro não autorizado de intimidade sexual, falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais e furto qualificado. O inquérito foi enviado ao Ministério Público, que decidirá se denuncia à Justiça.





A Polícia Civil identificou quatro vítimas do técnico de enfermagem. Segundo a delegada Aline Manzatto, duas delas sofreram estupro de vulnerável, enquanto as outras foram fotografadas pelo investigado.

"Três outras vítimas ainda não foram devidamente identificadas", explicou a delegada. "Há dúvidas sobre a identificação delas e foram encaminhadas para reconhecimento facial junto ao Instituto de Identificação do Paraná", acrescentou.





Apesar do indiciamento, a investigação sobre o caso segue em andamento. "Ainda existem diligências para serem feitas, como análise do celular. A partir disso, podemos verificar se outros crimes foram cometidos e possíveis novas vítimas", disse Manzatto.

O técnico de enfermagem de 25 anos gravava os abusos sexuais. O caso começou a ser investigado após uma pessoa com a qual ele mantinha relacionamento encontrar os vídeos dos abusos no celular do autor do crime.





As vítimas dos abusos eram do sexo masculino. O nome do investigado não foi revelado pela Polícia Civil.

Gravações foram feitas em duas unidades de saúde onde o autor do crime trabalhava. Na casa dele, policiais apreenderam medicamentos subtraídos dos hospitais, como morfina, fentanil e quetamina.