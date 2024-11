Traficante é preso após policiais encontrarem 22 quilos de maconha em mala de viagem em Bandeirantes

Um homem de 23 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (26) após policiais rodoviários estaduais encontrarem maconha na mala do suspeito.





A prisão aconteceu durante uma operação de rotina, quando os agentes abordaram, na PR-855, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, um ônibus de turismo que fazia a linha Maringá/PR - Rio Claro/SP.

Durante a abordagem, o cão Airon foi levado até o bagageiro do veículo, onde fez sinal para uma mala rosa. Diante da possibilidade de haver entorpecentes na bagagem, os policiais, junto com o motorista do ônibus, identificaram o proprietário, um homem natural da cidade de Novo Mundo, no Mato Grosso do Sul, que estava sentado na poltrona 23.





Os agentes, então, abriram a mala na presença do suspeito, encontrando 31 tabletes de maconha, que totalizavam mais de 22 quilos. A droga estava envolta em plástico de cor verde.





Quando questionado sobre o entorpecente, o acusado disse que comprou a maconha em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), embarcou no ônibus em Londrina e iria levar a droga até Campinas, em São Paulo, onde iria vendê-la para lucro próprio.





O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia, juntamente com o entorpecente apreendido.