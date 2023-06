Tragédia suspende aulas nas escolas municipais e estaduais de Cambé

A Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) decidiu suspender as aulas na rede municipal por tempo indeterminado. Alunos da rede estadual de ensino também foram liberados. A decisão acontece em razão do ataque contra o colégio estadual Professora Helena Kolody, na área central do município, que tirou a vida de uma estudante de 17 anos e deixou um de 16 gravemente ferido, com um tiro na cabeça. O poder público cambeense também decretou luto oficial de três dias.





“A perda de uma jovem estudante, que tinha toda a vida pela frente, é um golpe devastador para toda a comunidade escolar e para a cidade como um todo. É um episódio que nos deixa profundamente abalados e nos leva a refletir sobre a importância de fortalecer os laços de proteção, promovendo a segurança das nossas crianças e professores”, disse o prefeito Conrado Scheller.

Publicidade





Outras prefeituras da região metropolitana também se manifestaram sobre o episódio. Rolândia destacou, em nota, solidariedade com a comunidade escolar e infirmou que as aulas no município estão mantidas. “Mas com reforço no policiamento nos arredores das unidades e com aumento na vigilância por parte dos seguranças que fazem o cuidado nos estabelecimentos de ensino da rede do município”, frisou.





Ibiporã afirmou, via redes sociais, que está atenda e que “todas as medidas de segurança nas áreas escolares estão sendo seguidas rigorosamente”. “Pedimos que todos mantenham a calma e o respeito necessários diante desta situação”, solicitou.