Três detentos fogem de presídio em Apucarana e Polícia Militar prende um dos fugitivos

Três homens fugiram do presídio público de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite deste domingo (19). Segundo a denúncia, os detentos teriam pulado o muro após cavar um buraco no solo.





A Polícia Militar foi até o presídio e, em contato com os servidores do local, averigou que as informações eram verdadeiras. Diante disso, os agentes fizeram um patrulhamento nas ruas próximas, mas não encontraram os suspeitos.

Cerca de duas horas depois, porém, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um homem sujo de barro e descalço estaria andando pelas ruas do Jardim Eldorado, e que este poderia ser um dos fugitivos do presídio.





A equipe, então, foi até o local e, durante o patrulhamento, encontrou o denunciado debaixo de um carro. O homem foi identificado como um dos detidos ao confessar que teria fugido do presídio público.





Diante disso, o acusado foi preso e encaminhado de volta ao presídio para as providências cabíveis. Os outros dois detidos seguem foragidos.