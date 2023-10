Três homens invadem fazenda da família do deputado federal Pedro Lupion e fazem pais do parlamentar de reféns

Três homens invadiram a fazenda de Abelardo Lupion, ex-deputado federal do Paraná, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste domingo (1º). O ex-parlamentar foi feito de refém pelos criminosos, assim como sua esposa, Denise Maria Deboni Lupion.





O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR) informou, por meio de suas redes sociais, que os homens agrediram seu pai e roubaram bens pessoais e itens de valor. "Recebemos todo o apoio das polícias do Paraná que estão investigando o caso. Agradeço o apoio de todas as forças policiais do Estado", escreveu.

Publicidade

Publicidade





Os criminosos fugiram e, até a manhã desta terça-feira (3), conforme a PMPR (Polícia Militar do Paraná), nenhum dos suspeitos havia sido localizado. Mesmo assim, o deputado afirma acreditar na justiça e na polícia. "Eles [os policiais] chegarão até os bandidos."