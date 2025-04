Três pessoas morrem em grave colisão entre ônibus e caminhão em Campo Mourão

Uma grave colisão entre um caminhão e um ônibus deixou ao menos três mortos na madrugada desta sexta-feira (25) na BR-272, em Campo Mourão. A informação preliminar é de que um caminhão que transportava ração invadiu a pista contrária próximo ao quilômetro 372 da rodovia e bateu de frente contra um ônibus.





A colisão foi entre às 4h e 5h da manhã e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) segue em atendimento à ocorrência.

O condutor do caminhão e o motorista e um passageiro do ônibus morreram ainda no local da batida. Outros dois passageiros do ônibus tiveram ferimentos e foram encaminhados para atendimento médico. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.





A colisão poderia ter sido ainda mais grave, já que o ônibus tinha acabado de deixar por volta de 40 passageiros em Campo Mourão e seguia com três em direção ao município de Goiorê.