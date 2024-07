Três pessoas são presas por desviar dinheiro de tratamento de criança com câncer no PR

Três homens suspeitos de desviar R$ 2,5 milhões na compra de remédios utilizados no tratamento de uma criança com câncer foram presos, nesta terça-feira (19), pela PCPR (Polícia Civil do Paraná). A operação aconteceu durante a manhã e contou com o apoio das polícias civis do Rio Grande do Sul e de São Paulo.





A ação aconteceu simultaneamente em Caçapava (SP) e em São Gabriel e Porto Alegre (RS). Durante a ação, os policiais civis cumpriram seis mandados de busca e apreensão.

“A investigação iniciou com a informação de que uma menina, de 11 anos, que possui neuroblastoma, conseguiu, por meio da justiça, que o estado do Paraná fornecesse as medicações que ela precisa. Então foi pago 2,4 milhões de reais às empresas investigadas, porém, os remédios nunca chegaram à vítima”, conta a delegada Thais Zanatta.





Durante as investigações de alta complexidade, a polícia apurou que os indivíduos capturados na ação foram identificados como responsáveis legais e proprietários das empresas envolvidas.





As diligências continuam para identificar demais suspeitos envolvidos no cometimento do crime. A vítima conseguiu o fornecimento da medicação através de uma empresa confiável e iniciou o tratamento.





