Três suspeitos de participação em homicídio em Bandeirantes são presos

Dois homens, de 29 e 31 anos, e uma mulher, de 27, foram presos pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), suspeitos de coautoria de um crime de homicídio que vitimou um comerciante de Bandeirantes. As capturas foram realizadas na última quinta-feira (29), em Bandeirantes e Santa Mariana (ambas no Norte Pioneiro).





O CRIME

O crime ocorreu em 17 de agosto de 2024. A vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo no próprio estabelecimento comercial.





“A motivação do crime apurada até momento seria vingança pela morte do pai dos suspeitos, ocorrida em março de 2024, após uma discussão durante um jogo de futebol”, afirma o delegado da PCPR Michael Eymard Araújo.

Logo após o crime, a PCPR iniciou investigação a fim de elucidar os fatos.





Por meio de diligências, os policiais conseguiram identificar qual foi a dinâmica do crime e a participação dos envolvidos.

Com isso, a autoridade policial representou pelas prisões preventivas de quatro investigados, sendo que três foram cumpridas nesta quinta-feira. Também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados a eles.





Os dois homens e a mulher foram encaminhados ao sistema penitenciário. As investigações prosseguem a fim de prender o mandante do crime, considerado foragido e esclarecer os fatos por completo.





