Trio de cães da PRE encontram 60,4 kg de maconha em ônibus em Rolândia

Um trio de cães da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) encontraram 60,4 kg de maconha em um ônibus de linha em Rolândia (região metropolitana de Londrina) na noite de sábado (12).





Segundo a PRE, o flagrante ocorreu durante Operação de Combate ao Crime nas Rodovias em frente ao Posto Rodoviário na PR-986. Pliciais rodoviários do Canil deram ordem de parada coletivo que fazia a linha Foz do Iguaçu (Oeste) a Mauá (SP).

Com o emprego dos cães Arius, Airon e Maximus no setor de bagagens, eles indicaram duas malas suspeitas. Ao ser identificado os proprietários, homens de 32 e 36 anos, foram localizados 83 tabletes de maconha totalizando 60,4kgs da substância ilícita. Informaram que a droga seguiria para o interior de São Paulo e teria sido transportada da fronteira do Paraná com o Paraguai.





Os suspeitos foram presos junto com a droga e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.