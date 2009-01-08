Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Em Londrina

Trio é preso em flagrante abastecendo favela com drogas

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Homens do Pelotão de Choque prenderam em flagrante três homens na tarde desta quinta-feira (8) por tráfico de drogas. Eles estavam entregando mais de 5 quilos de crack em uma favela na zona norte de Lodnrina.

Foram detidos Fábio Possato Camilo, 27 anos, Rodrigo Benites Galto, 30, e Mayco Brener Rodrigues, 18, que estavam em um Audi A3, com placas de Foz do Iguaçu, na favela do Jardim Paulista, ao lado da Avenida Brasília (BR-369).

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


No carro, havia uma balança de precisão e 5,5 quilos de crack puro, que poderia render até R$ 200 mil, segundo estimativas da polícia.

Cadastre-se em nossa newsletter

Camilo e Galto são primos e moram em Foz. Já Rodrigues, residia em uma quitinete na Avenida Benjamin Constant, no centro de Londrina.


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas