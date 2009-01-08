Trio é preso em flagrante abastecendo favela com drogas

Homens do Pelotão de Choque prenderam em flagrante três homens na tarde desta quinta-feira (8) por tráfico de drogas. Eles estavam entregando mais de 5 quilos de crack em uma favela na zona norte de Lodnrina.

Foram detidos Fábio Possato Camilo, 27 anos, Rodrigo Benites Galto, 30, e Mayco Brener Rodrigues, 18, que estavam em um Audi A3, com placas de Foz do Iguaçu, na favela do Jardim Paulista, ao lado da Avenida Brasília (BR-369).

No carro, havia uma balança de precisão e 5,5 quilos de crack puro, que poderia render até R$ 200 mil, segundo estimativas da polícia.

Camilo e Galto são primos e moram em Foz. Já Rodrigues, residia em uma quitinete na Avenida Benjamin Constant, no centro de Londrina.



