Um motorista morre e outro é socorrido de helicóptero em acidente próximo a Tamarana

Um grave acidente na tarde desta quinta-feira (20) deixou uma pessoa morta e outra ferida na cidade de Tamarana, na RML (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um caminhão e um carro de luxo bateram na altura do quilômetro 9 da PR-445 - em um trecho próximo ao entroncamento com a BR-376.





Por volta das 14h, o motorista que conduzia um caminhão de pequeno porte (Ford Cargo), com placas de Santa Isabel, em São Paulo, bateu na lateral de uma Mercedez Benz (placas de Florianópolis, em Santa Catarina), que estava no entroncamento da PR-445 com a BR-376. O condutor do caminhão, de 38 anos, morreu ainda no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.





O motorista do carro de luxo, de 22 anos, teve ferimentos de média gravidade e foi encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Londrina de helicóptero. Nas imagens, é possível ver ele sendo transportado de maca até o helicóptero. De acordo com a PRE, após a população acionar o SAMU, as equipes médicas avaliam a necessidade e podem solicitar o apoio do resgate aeromédico, que foi o que ocorreu no local.