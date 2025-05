Uma pessoa morre e sete ficam feridas em colisão em Umuarama

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em uma colisão envolvendo três veículos na PR-323, em Umuarama, nesta quarta-feira (21). De acordo com as informações repassadas pelos agentes da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um carro trafegava pela Estrada do Bonfim e, na tentativa de acessar a rodovia, colidiu com um caminhão.





Com o impacto, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo, bateu na guarda-corpo no canteiro central da rodovia e invadiu a pista contrária. Nesse momento, o caminhão foi atingido por uma ambulância pertencente ao município de Cruzeiro.

Um dos passeiros da ambulância não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, sendo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Umuarama. Outras sete pessoas, incluindo o condutor do caminhão e os demais passageiros da ambulância, foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, também em Umuarama.