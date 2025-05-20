Uma tonelada de maconha é apreendida pela PRF na região de Maringá

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta terça-feira (20), 998 quilos de maconha em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá). O condutor, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante.





Os policiais deram ordem de parada para o veículo Jeep Compass, que obedeceu de imediato. Os policiais, na abordagem, visualizaram que o veículo estava carregado com as drogas. Também foi constatado que o veículo estava com os sinais identificadores adulterados, pois ostentava placas falsas.





O condutor, que é natural de Ponta Porã (MS), disse aos policiais que pegou o veículo já carregado com a droga em sua cidade e tinha como destino Ribeirão Preto (SP), onde, após a entrega, receberia determinada quantia em dinheiro. Ele afirmou ainda já ter passagens por contrabando e descaminho.





O homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo e o entorpecente, à delegacia da Polícia Civil em Mandaguari.



