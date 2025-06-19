Veículo é flagrado a 169 km/h durante Operação Corpus Christi na PR-445

Os agentes da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) flagraram um veículo a 169 km/h na PR-445, no sentido de Londrina a Curitiba, no início da Operação Corpus Christi nesta quarta-feira (18).
Segundo a PRE, durante as operações de fiscalização de trânsito na rodovia, diversos condutores foram flagrados em velocidade bem acima do permitida no trecho, o que aumenta o risco de colisões e batidas graves.
De acordo com as informações repassadas pela corporação, mais de 300 veículos foram autuados por excesso de velocidade. No trecho, a velocidade regulamentada é de 80km/h, tanto para veículos leves quanto pesados.
Um dos veículos autuados foi flagrado a 169 km/h, o dobro da velocidade permitida na via. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 880, 41, sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a suspensão do direito de dirigir, sendo passível de recurso.
Nós próximos dias, a Polícia Rodoviária Estadual vai intensificar ainda mais as operações de fiscalização de trânsito na PR-445 para punir eventuais transgressões a fim de preservar vidas.