Veículos pegam fogo após colisão frontal em Centenário do Sul

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu uma ocorrência na noite desta quarta-feira (18) envolvendo dois veículos em Centenário do Sul. De acordo com o relato dos agentes, próximo ao quilômetro 598 da PR-340, os dois carros bateram de frente. Ainda não há informações sobre o que teria causado a colisão.
Após a batida, os dois veículos pegaram fogo. Os condutores ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital de Centenário do Sul para atendimento médico.
