Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Condutores hospitalizados

Veículos pegam fogo após colisão frontal em Centenário do Sul

Redação Bonde
19 jun 2025 às 10:46

Compartilhar notícia

Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu uma ocorrência na noite desta quarta-feira (18) envolvendo dois veículos em Centenário do Sul. De acordo com o relato dos agentes, próximo ao quilômetro 598 da PR-340, os dois carros bateram de frente. Ainda não há informações sobre o que teria causado a colisão.


Após a batida, os dois veículos pegaram fogo. Os condutores ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital de Centenário do Sul para atendimento médico.

Cadastre-se em nossa newsletter


Imagem
Paraná registra 85 óbitos em uma semana por síndrome respiratória
A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou nesta quarta-feira (18) o novo Informe Epidemiológico com dados atualizados sobre os vírus respiratórios que circulam no Paraná.
Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde

Por Redação Bonde.

Colisão frontal Colisão acidente de trânsito Centenário do Sul PRE POLÍCIA
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas