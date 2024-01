Viatura do Samu é jogada para fora da pista após colisão na região de Maringá

Uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi lançada para fora da pista, após colidir com um carro na PR-454, por volta das 7h da manhã desta sexta-feira (5), em Astorga (Região Metropolitana de Maringá).







O veículo do modelo Gol, que era conduzido por um homem de 42 anos e tinha dois passageiros - incluindo uma criança de 11 anos, saía de Astorga em direção a Maringá quando a viatura, que estava na retaguarda, tentou fazer uma ultrapassagem, ocasionando o acidente.



A viatura, além do condutor de 33 anos, tinha três passageiros: outro homem de 33 anos, uma idosa de 65 anos e uma jovem de 19 anos.





Os dois homens que estavam no veículo foram encaminhados com ferimentos leves para o HU (Hospital Universitário) de Maringá. A idosa foi direcionada pra o Hospital Bom Samaritano do mesmo município e a jovem para o Hospital Cristo Rei de Astorga, as duas também com ferimentos leves.