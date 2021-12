Vítima detém acusado de assalto em Sertanópolis; outro também é preso e refém é resgatada

Dois suspeitos foram detidos após roubo em uma loja e assalto a carro com refém nesta terça-feira (21) em Sertanópolis, na Região Metropolitana de Londrina.

Segundo informações chegadas até a PM (Polícia Militar), dois homens invadiram um estabelecimento comercial, um deles portando arma de fogo. Eles teriam anunciado o assalto e levado diversos aparelhos celulares e outros objetos.

Nas proximidades de um banco, houve um disparo de arma de fogo em via pública. Um dos suspeitos, segundo a PM, ainda tomou de assalto um Fiat Pálio Weekend, levando como refém uma mulher que era proprietária do veículo.





Nas proximidades do lago Taboco, já na rodovia, os oficiais se depararam com o veículo suspeito e iniciaram a perseguição, que seguiu por cerca de 5 quilômetros, até o suspeito parar e desembarcar do carro.





De acordo com a PM, ele empunhava uma arma de fogo e um policial chegou a efetuar um disparo, mas não o atingiu.

O homem largou a arma e se entregou, sendo algemado e conduzido à delegacia. A refém foi resgatada sã e sem nenhum tipo de lesão, com seu carro recuperado.





Do outro lado da cidade, o proprietário da loja roubada acompanhava o outro suspeito, que fugia de bicicleta. O comerciante jogou seu automóvel pra cima do homem, que caiu no chão, mas ainda assim se levantou, largou a bicicleta e prosseguiu com a fuga.





A vítima do assalto, com o apoio da comunidade, conseguiu detê-lo.





O suspeito informou com precisão o local onde estaria uma mochila contendo vários aparelhos celulares roubados.





O homem foi encaminhado até o hospital da cidade para tratamento e entregue posteriormente na delegacia.





Os materiais roubados foram recuperados e a arma de fogo, apreendida.