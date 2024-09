Vítima morre no hospital após ser baleada e acusado segue foragido em Jataizinho

Um homem morreu no hospital após ser baleado em Jataizinho, no Norte do Paraná, na noite desta sexta-feira (20).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local do crime após receber uma denúncia de que um suspeito portando uma arma de fogo teria atirado contra um homem, que estaria caído no chão.

No endereço, os agentes encontraram a vítima, que tinha três ferimentos de bala visíveis no tórax. Nesse momento, os policiais acionaram o socorro médico, que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o homem para uma instituição de saúde.





Os agentes conversaram com uma testemunha do crime, que foi capaz de identificar o suposto autor dos disparos. Os policiais fizeram diligências pela região e encontraram o veículo do suspeito, que estava vazio.





O acusado não foi encontrado e segue foragido até o momento de publicação desta matéria.





A vítima, por sua vez, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.