X diz a Moraes que foi orientado pelo próprio STF a depositar pagamento de multa na Caixa

Os advogados do X afirmaram ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), na noite desta sexta-feira (4), que a plataforma foi orientada pelo próprio tribunal a depositar na CEF (Caixa Econômica Federal) o pagamento da multa que lhe foi imposta pelo magistrado.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Mais cedo, após o X enviar à corte comprovante de que depositou R$ 28,6 milhões na Caixa nesta sexta, Moraes afirmou, em despacho, que a conta estava errada e mandou regularizar. O certo, de acordo com o ministro, seria uma conta no Banco do Brasil vinculada aos autos do caso.



A empresa de Elon Musk, porém, alega que "o X Brasil jamais foi intimado a efetuar o referido pagamento por meio de depósito na conta vinculada a estes autos".



"Pelo contrário, o mesmo foi realizado por meio do pagamento de guia de depósito emitida pela Caixa Econômica Federal (CEF) de acordo com as orientações recebidas deste E. Supremo Tribunal Federal", afirmaram os representantes da empresa.