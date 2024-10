Londrina vai às urnas para escolher sucessor de Belinati

Passada a campanha eleitoral, chegou a hora de os londrinenses escolherem seu próximo prefeito, vice e os vereadores que comporão a legislatura de 2025 e 2028 da CML (Câmara Municipal de Londrina). O futuro mandatário da cidade vai suceder o prefeito Marcelo Belinati (PP), que administrou a Prefeitura nos últimos oito anos e, por isso, não pode disputar o cargo novamente. A votação ocorre das 8h às 17h de domingo (6), em 1.181 seções eleitorais espalhadas por todas as regiões da cidade.





Londrina é o segundo maior colégio eleitoral do Paraná, com 399.736 eleitores aptos a votar. Se nenhum candidato a prefeito atingir 50% dos votos válidos mais um, o município terá segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro. A previsão é que o resultado seja divulgado duas horas após o fechamento das urnas.

Para este pleito, sete candidatos disputam a preferência do londrinense: o ex-prefeito Barbosa Neto (PDT), da coligação “Quem manda é o povo” (PDT e Federação PSOL/Rede); o policial militar Coronel Villa (PSDB), da Federação PSDB/Cidadania; o deputado federal Diego Garcia (Republicanos); a educadora Isabel Diniz (PT), da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV); a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), da coligação “Pra Londrina seguir crescendo” (PP/Podemos); o deputado estadual Tercilio Turini (MDB), da coligação “Cuidar de Londrina” (MDB/PSB/PRTB); e o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), da coligação “A Londrina que queremos” (PRD/PL/PSD/Agir/Avante/União).





Para o Legislativo, 337 candidatos (do total de 345, oito foram considerados inaptos pela Justiça Eleitoral) concorrem a uma das 19 cadeiras.

Em Londrina, o maior local de votação é a unidade Catuaí (zona sul) da Faculdade Anhanguera/Unopar, onde votam 8.690 eleitores em 23 seções. O menor é o HU (Hospital Universitário), com 52 eleitores e apenas uma seção.





No total, são 4.724 mesários disponíveis para trabalhar no domingo. A cidade conta com quatro ZEs (Zonas Eleitorais): 41ª, 42ª, 146ª (também responsável por Tamarana) e 157ª.

Para a votação, o eleitor pode levar o número dos candidatos - a famosa “colinha”. O primeiro voto é destinado ao cargo de vereador, com cinco dígitos, e o segundo ao de prefeito e vice-prefeito, com dois dígitos.





É possível consultar seu local de votação por meio do Autoatendimento Eleitoral , disponível no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ou pelo aplicativo e-Título, que pode ser baixado nas lojas virtuais Google Play e Apple Store até este sábado (5).





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.