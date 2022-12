'Ação política' vai tentar resolver impasse de viaduto em Lerroville

Lideranças políticas e comunitárias de Londrina e região tiveram um encontro nesta quarta-feira (21) para tentar uma saída para a reivindicação de moradores de Lerroville a respeito da implantação de um viaduto no acesso ao distrito, na PR-445, extremo sul do município.





A intervenção pedida pela comunidade chegou a fazer parte dos estudos iniciais de duplicação da rodovia, mas acabou não integrando o projeto final, que, por sua vez, contempla um viaduto cerca de 1 quilômetro adiante, na entrada do município de Tamarana.

Realizado no gabinete do prefeito Marcelo Belinati (PP), o encontro terminou sem solução imediata, mas, entre quem participou da agenda, há otimismo para uma definição favorável ao pedido.





“É uma ação política que a gente vai fazer para tentar convencer o DER. Tenho certeza de que a gente vai sensibilizar o secretário [de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti]. E, se for necessário, a gente vai até o governador”, adiantou o deputado estadual Tercilio Turini (PSD). Belinati informou, via assessoria de imprensa, também ter assumido o compromisso de buscar uma solução para o impasse.

Procurado por meio de sua assessoria de imprensa em Curitiba, o DER declarou em nota que “está aberto ao diálogo e permanecerá buscando uma solução que atenda as necessidades de mobilidade da comunidade de Lerroville”. Conforme o departamento, “o tema deve ser expandido em futuras reuniões com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, com datas a serem marcadas.”





Os custos de um viaduto em Lerroville são um dos entraves para resolver a questão. Uma das sugestões é transferir esse projeto para o lote de duplicação da PR-445 que ainda será licitado pelo governo do Paraná, em trecho que vai de Lerroville até Irerê. Atualmente, já está sendo executada a duplicação de Mauá da Serra até Lerroville, cuja conclusão está prevista para daqui um ano, em dezembro de 2023.







