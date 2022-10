Aflição e otimismo nas cidades mais bolsonarista e lulista do PR

Cerca de 220 quilômetros separam Nova Santa Rosa (Oeste) e Pinhal de São Bento (Sudoeste). A distância não é grande, mas o mesmo não acontece quando o assunto é a posição política das duas cidades paranaenses, que estão em lados opostos na disputa pela Presidência da República. Nova Santa Rosa, com 4.304 moradores, foi o município que deu a maior vitória proporcional ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado no primeiro turno. Foram 82,10% (4.804 votos) contra 14,84% (867) do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Já Pinhal de São Bento, com 2.742 habitantes, foi a cidade mais lulista, com 70,18% (1.337) dos eleitores votando no petista e apenas 25,04% (477) no atual mandatário. Neste domingo (30), os moradores dos dois municípios voltarão às urnas, na maioria, defendendo seus posicionamentos e torcendo para que suas escolhas saiam vencedoras também no restante do Brasil. No Paraná, Bolsonaro ganhou em 261 localidades e recebeu 55,26% dos votos válidos, enquanto que Lula levou a melhor em 138, com 35,99%.

Publicidade

Publicidade





Das cinco cidades brasileiras mais bolsonaristas – a partir do resultado do primeiro turno -, três são paranaenses e ficam no Oeste: Nova Santa Rosa (2ª), Quatro Pontes (3ª) e Mercedes (5ª). A região tem forte influência do agronegócio, uma das principais bases de apoio de Bolsonaro. Segundo a vereadora Maria Ester Philippsen Baumann (União Brasil), de Nova Santa Rosa, a população local também se preocupa com a pauta de costumes, que é associada de forma positiva ao atual presidente.





“A fé e a religião são muito presentes na cidade e as pessoas se mostram em defesa da vida, dos valores da família, contra as drogas. Não somos nós que defendemos o Bolsonaro, mas é ele que defende os valores que se prezam aqui”, destacou. A região conta com muitos habitantes de descendência europeia. “O comunismo assusta e as pessoas não gostam nem de pensar. Os tataravós dos moradores fugiram da Europa e sofreram as consequências do período comunista”, acrescentou, citando uma ligação que os adversários fazem entre Lula e o comunismo.

Publicidade

Publicidade





Integrante da bancada de oposição ao Executivo municipal na Câmara de Vereadores, a parlamentar e professora aposentada do Estado afirmou que, atualmente, a preferência o voto uniu até os antagônicos. “A gestão municipal veio para o nosso lado e estamos unidos, no mesmo propósito. Fizemos vários movimentos de adesivaço. Estamos procurando manter o maior número possível de eleitores para o Bolsonaro. O prefeito vestiu a camisa, se pronunciou a favor do presidente nas redes sociais”, celebrou. O prefeito é Norberto Pinz (MDB).