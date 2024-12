Lula tem dreno removido, segue lúcido e bem, informa boletim médico

Com desconto ofertado de 26,60%, CCR arremata Lote 3 do pedágio do Paraná

O Lote 3 da concessão das rodovias do Paraná, importante para a região de Londrina, foi arrematado pela proponente CCR S.A, que ofereceu 26,60% de desconto sobre a tarifa básica do pedágio, fixada em R$ 0,14596/km pelo edital publicado em agosto.