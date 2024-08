Alexandre Curi será o novo presidente da Alep e era Ademar Traiano chega ao fim

O deputado estadual Alexandre Curi (PSD) foi eleito nesta segunda-feira (12) presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para um mandato de dois anos a partir de fevereiro de 2025. Em uma eleição antecipada e com chapa única, Curi recebeu 53 votos favoráveis e uma ausência, após uma articulação que colocou fim à era de poder de Ademar Traiano (PSD), em seu quinto mandato desde 2015.





A eleição seria em fevereiro do ano que vem, mas foi antecipada por causa do desconforto causado pela informação de que Traiano fez um acordo com o Ministério Público do Paraná a fim de não responder criminalmente por ter pedido propina para um prestador de serviços da Alep em 2015. Os outros principais postos da Mesa Executiva serão ocupados por Fernanda Francischini (União Brasil), primeira vice-presidente; Gugu Bueno (PSD), primeiro secretário; e Maria Victoria (PP), segunda secretária.

Visto como um articulador, Curi é herdeiro político de seu avô, Anibal Khury, morto em 1999. Khury foi cinco vezes presidente da Alep, de 1989 até sua morte, e assumiu o governo do estado seis vezes.





Alexandre Curi assumiu como vereador em Curitiba em 2000, com apenas 21 anos, e em 2002 foi eleito deputado pela primeira vez, com mais de 44 mil votos. Em 2022, foi eleito para seu sexto mandato consecutivo na Alep, com cerca de 273 mil votos (pela terceira vez, o mais votado em todo o estado).

“Ao final desse ano eu completo 24 anos de vida pública. Já disputei diversas eleições, mas confesso que hoje é um dia de grande emoção”, afirmou Curi após a votação. “Gostaria de externar a minha gratidão aos deputados e às deputadas desta Casa pelo privilégio de ocupar o cargo mais importante deste Poder, pela satisfação que me dão de pela primeira vez ocupar o cargo de presidente da Assembleia.”





O deputado disse que seu mandato será de continuidade. “Vamos continuar avançando, sempre buscando o fortalecimento do Poder Legislativo. Vamos avançar na transparência, na sustentabilidade e na economia, vamos estar juntos levando a Assembleia Legislativa mais próxima da população, através da Assembleia itinerante, e vamos continuar sendo a única Assembleia do Brasil que devolve 30% do seu orçamento para o Poder Executivo.” Ele destacou que pela primeira vez a Alep terá uma mulher como primeira vice-presidente.





