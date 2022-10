Alexandre de Moraes visita sala de totalização dos votos do 2º turno

A poucos minutos do término da votação deste domingo (30), às 17h, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, visitou a sala de acompanhamento da totalização dos votos das Eleições 2022, na sede do Tribunal, em Brasília.





Moraes e outros ministros da Corte foram recepcionados pelo secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente. O presidente agradeceu aos servidores pelo trabalho realizado ao longo de todo o processo eleitoral.





Em seguida, da mesma forma como ocorreu no primeiro turno das eleições no dia 2 de outubro, o local recebeu a visita de representantes de entidades fiscalizadoras do pleito, como o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Polícia Federal, e do Partido Liberal (PL), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Social Democrático (PSD) e do Partido Comunista do Brasil (PCdoB).