Alexandre de Moraes vota para condenar londrinense que participou de atos golpistas

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou pela condenação de mais oito réus dos atos golpistas de 8 de janeiro.





O plenário virtual do STF começou a julgar nesta sexta-feira (13) o quarto grupo de acusados, um londrinense está entre eles, pelas manifestações que terminaram em depredação dos prédios sede dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no início do ano, em Brasília.



Publicidade

Publicidade





Nesta leva, estão sendo julgados pessoas presas dentro do Palácio do Planalto. O julgamento desse grupo acaba no próximo dia 20. Relator dos processos relativos ao 8 de janeiro, Moraes votou por penas de 3 a 17 anos, além do ressarcimento de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.





Até agora, Moraes tinha votado por penas a partir de 12 anos. No entanto, nesta leva, o ministro propôs pena de três anos para dois réus, por considerar que eles tiveram menor grau de participação na depredação ao Planalto.

Publicidade





Esses réus são Orlando Ribeiro Júnior, de Londrina, que recebeu pena de três anos. Essa também foi a pena determinada para Felipe Feres Nassau, de Brasília.





Os réus respondem às seguintes acusações: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e deterioração de patrimônio tombado.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: