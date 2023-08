Alvo de Comissão Processante por fala xenofóbica, vereador de Apucarana tem 10 dias para apresentar defesa

Alvo de uma Comissão Processante (CP) na Câmara Municipal de Apucarana, no Vale do Ivaí, após atacar nordestinos durante um discurso em plenário, o vereador Antonio Garcia (União Brasil) tem agora um prazo de 10 dias, contados a partir do recebimento da notificação da CP, para apresentar sua defesa por escrito. A informação é do parlamentar escolhido para relatar a investigação, Marcos da Vila Reis (PSD). O documento foi enviado na terça-feira (22), mas ainda não se sabe se foi oficialmente recebido por Garcia.





“A gente está juntando provas. É a fala dele mesmo, o áudio da sessão do dia 14 [de agosto, quando o fato ocorreu], o áudio da sessão do dia 21 e o relato da imprensa. A gente quer deixar tudo isso anexado no processo. Assim que ele apresentar a defesa, a comissão volta a se reunir de novo para analisar todas as coisas e dar andamento no trabalho”, explicou o relator.

A denúncia contra Garcia partiu de outro parlamentar, Moisés Tavares (Cidadania), e acabou acolhida por unanimidade pela Casa – 8 votos a 0 –, na sessão da última segunda-feira (21). O presidente do Legislativo, o denunciado e o denunciante não votam em casos como esse.





Para Tavares, a apuração pode servir para “dar um exemplo” para “coibir esse tipo de manifestação”. “A expectativa é que, forma muito imparcial, essa comissão possa trabalhar em cima das informações levantadas que comprovam repercussão não só local, mas nacional”, comentou.





“Entendo que é uma fala que denota quebra de decoro parlamentar [...] Como filho de nordestino, me senti extremamente ofendido”, acrescentou Tavares. “A minha maior preocupação é com relação a normalização. A gente não pode normalizar uma situação como essa, principalmente vinda de um agente público dentro de uma Casa que representa a população”





