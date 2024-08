Ao lado de Ratinho Junior, Tiago Amaral lança candidatura a prefeito de Londrina

O deputado estadual Tiago Amaral (PSD) teve sua candidatura à Prefeitura de Londrina oficializada na noite desta sexta-feira (2), em convenção realizada no Tsuru Centro de Eventos.





Com uma frente ampla de partidos de centro-direita e direita - PSD, PL, União Brasil, Avante, Agir e PRD -, Amaral conta com o apoio de lideranças como o governador Ratinho Junior (PSD), o senador Sergio Moro (União Brasil) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que enviou um vídeo para o evento.

O nome do candidato a vice-prefeito foi mantido em segredo até poucos momentos antes da convenção. O PL indiciou o ex-vereador Junior Santos Rosa.





O candidato reforçou que sua candidatura é uma “união por Londrina”. No seu palanque, além de Ratinho e Moro, estavam os deputados federais Filipe Barros (PL), Fernando Giacobo (PL) e Luisa Canziani (PSD), a deputada estadual Cloara Pinheiro (PSD), o secretário estadual da Inovação, Alex Canziani, o ex-prefeito Alexandre Kireeff, prefeitos da região e lideranças da cidade.

“O londrinense sempre sonhou em ver as pessoas unidas, em ver os partidos unidos, as grandes lideranças da nossa cidade no mesmo lugar, as pessoas de mesmos princípios e propósitos que querem a transformação da nossa cidade em uma cidade mais moderna. E é isso que nós fizemos”, diz.





Amaral ressaltou que, se eleito, seu foco é ter uma gestão próxima dos bairros e das pessoas. “Eu quero ser o prefeito dessas pessoas, estar em cada um desses lugares, fazer a nossa cidade acelerar mesmo, transformar a Londrina numa cidade moderna, inovadora e que acolha todo mundo”, completa.





O governador enfatizou a força da aliança partidária costurada por Amaral e disse que o grupo olha para o futuro de Londrina.





