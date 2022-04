Após 'furo' na abertura, Ratinho Júnior visita a ExpoLondrina nesta quinta

Após “furar” a presença na abertura da Expolondrina, o governador Ratinho Junior (PSD) participa nesta quinta-feira (7) da feira do agronegócio. Com presença confirmada na última sexta-feira (1º), o chefe do Executivo estadual alegou “compromissos político-partidários” e não compareceu de última hora. A ausência evitou que ele encarasse uma manifestação de policiais civis.

Nesta quinta, Ratinho estará presente no lançamento de um projeto que tem como objetivo apoiar pesquisas e negócios que aproveitem tecnologia para a produção de alimentos, agregando mais valor às foodtechs. Ele é parte do Polo de Inovação Agropecuário de Londrina. É uma iniciativa da Sociedade Rural do Paraná, Governança Agrovalley e Sebrae, com apoio do Estado.

O governador vem à ExpoLondrina um dia antes da visita programada de Jair Bolsonaro (PL), que cumpre agenda na região Norte do Paraná. Após a visita à feira agropecuária, o presidente, que tem forteligação com evangélicos, segue para bandeirantes, onde visitará o Santuário de São Miguel Arcanjo.





Tanto Bolsonaro quanto Ratinho Júnior devem concorrer à reeleição em outubro.